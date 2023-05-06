Polis ekiplerince bir otomobile ve eve yapılan operasyonda 52 silah ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi’nde uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Durdurulan araçtaki F.Y., B.F.K. ve Y.A. adlı şahısların GBT sorgulaması yapılırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki evlerine savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.T., F.E.A. ve U.K. adlı 3 kişi daha yakalanırken, yapılan aramalarda 52 silah ve 21 silah kutusu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin tamamı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, “6136 SKM” suçundan 2 Mayıs’ta Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.