İnegöl Çerkez Adige Kültür Derneği Başkanı Şevket Akej'in kardeşi Tezcan Coşkun hayatını kaybetti.

Oylat'taki tesislerde çalışan Tezcan Coşkun(43) gece odasında uykuya daldı. Öğle saatlerinde odasında fenalaştı. Odaya gelen arkadaşları Coşkun'u hakaretsiz yatarken buldular. Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşkun'un ölümünü tespit ettiler. Ölümünü duyarak olay yerine giden Coşkun'un ailesi ve ağabeyi İnegöl Çerkez Adige Kültür Derneği Başkanı Şevket Akej büyük üzüntü yaşadılar.

Coşkun'un cenazesi yarın (20.11.22) ikindi namazına müteakip Yeniceköy Merkez Caminden kaldırıp, Yeniceköy mezarlığına defnedilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.