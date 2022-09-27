

Ahmet Türkel Çevreyolu Cerrah kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkadaşı yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi.

Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ceyhun E.(16) yönetimindeki 10 BV 881 plakalı motosiklet, Mahmutesatbey caddesinden kavşağa giriş yapan sürücü Aziz A. Yönetimindeki 16 APV 943 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Fikret yiğit K. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.