İnegöl'de fırsatçılar yine işbaşında. İnegöl'ün merkezinde olan kira fiyatları kırsal mahallelerde de adeta uçtu.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, fırsatçılara ateş püskürdü. Mahallede normalde kira fiyatlarının 2 ila 2.500 TL olduğunu ifade eden Muhtar Ayar, "Depremin ardından mahallemiz de fırsatçılar türemeye başladı. Kiralık daire fiyatları 8 Bin TL leri geçti. İlanlarda görüyoruz. Böyle de vicdansızlık olmaz. Depremzedelere ev bulmak kolay olmuyor. Evleri yıkılan mağdurlara, bu yüksek fiyatlarla fırsatçılar tokadı vuruyor. Nerede sizin vicdanınız? Yazıklar olsun. Yetkililerin bu fırsatçılara gereken cezayı uygulamalarını istiyoruz." dedi.