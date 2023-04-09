2. Amatör lig 2. Grupta mücadele eden Cerrahspor ligin 7. Haftasında Orhaniye sahasında İpekyolu spor ile karşı karşıya geldi.

Dakika 4 te korner atışı kazanan Cerrahspor ceza sahası içinde mutlak gol şansını kaptan Emre Kocatürk ile değerlendiremedi.

Dakikalar 19'u gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Gürkan Tutug'un röveşata denemesi sonuç getirmedi. Karşılıklı gelişen ataklar sonucunda dakikalar 24'dü gösterirken ceza sahası dışında topla buluşan Burak Ağırman yerden topu içeriye hareketlenen Kante'ye gönderdi. Kante kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dakika 28 de Emirhan Karakayanın alda at güzellikteki asistini Yalçın Keskin gole çeviremedi.

Cerrahspor Dakika 38 de ceza sahasının bir adım dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Eray Sade müthiş bir atış ile topu sag üst köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Cerrahspor devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda dakika 50 de Kante dakika 75 de Emirhan Karakaya golleri maç 4-0 Cerrahsporun galibiyeti ile sona erdi.

Maçın yıldızı 1 gol 1 assist ile Emirhan Karakaya oldu.

7'de 7 yaparak puanını 21 e yükseltti.