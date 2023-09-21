Gerçekleşen Rıfat Rıza Öztürk cinayetine ilişkin dava, Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozması sonucunda yeni bir gelişme yaşandı. Davanın yeniden görüldüğü duruşmada, cinayete yardım eden sanık Ferhat Yılmaz'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Başakşehir'de 26 Şubat 2019'da meydana gelen olayda, Fahrettin Öztürk tarafından amcası Rıfat Rıza Öztürk ile yaşanan bir tartışma sonucunda Ferhat Yılmaz çağrıldı. Ferhat Yılmaz, silah alarak olay yerine geldi ve Fahrettin Öztürk'ün amcasına ateş etti, ardından bıçakla boğazını keserek vahşice öldürdü. Cinayetin ardından Fahrettin Öztürk, amcasının cesedini parçalayarak poşetlere ve valize yerleştirdi. Daha sonra ceset parçalarını farklı noktalara atmaya çalıştı, bazılarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden viyadüğe, diğerlerini ise İstanbul'da çeşitli çöp kutularına bıraktı.

İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen olayda Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, 2021 yılında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ferhat Yılmaz'ın cinayete yardım ettiği suçlamasına karşın hüküm kurulmasını hukuka aykırı bularak kararı bozdu. Yeniden görülen davada, Ferhat Yılmaz'ın savunması alındı ve Ferhat Yılmaz, "Bozma ilamına katılıyorum. Ben bu olaya bilmeden gittim. Fahrettin yakalandıktan sonra polislere yardımcı oldum. 4 buçuk yıldır cezaevindeyim ve mağdurum" dedi.

Mahkeme, Ferhat Yılmaz'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.