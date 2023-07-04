Kocaeli’de jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda haziran ayında 184 bin 442 şahsı sorgulayıp 422 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. 27 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce haziran ayı boyunca adli makamlar tarafından arama kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu çerçevede yol kontrol ve aramalarında 184 bin 442 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 422 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.