Bu yıl 23.’sü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk gününde Bahçeşehir Koleji, Bursaspor İnfo Yatırım’ı 82-78 mağlup ederken; ikinci maçta ev sahibi TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’ya 93-89 kaybetti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 23.’ü gerçekleştirilen organizasyonun açılış karşılaşmasında Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji’yle karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta rakibini 78-82 mağlup eden Bahçeşehir Koleji A Grubu’na galibiyetle başladı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa ile kozlarını paylaştı. Mücadeleye Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, Omar Prewitt, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, 20-20 eşitlikle tamamlanan ilk periyot sonrası devreyi 40-51 geride kapattı. Üçüncü çeyreğe 7-0’lık seri ile başlayan Darüşşafaka Lassa’ya Cassius Winston ve Tolga Geçim’in üçlükleriyle karşılık veren Mavi Yeşilliler, dördüncü çeyreğe 62-70 geride girerken, son periyot müthiş bir mücadeleye sahne oldu. TOFAŞ, Omar Prewitt, Cassius Winston, Tolga Geçim ve Austin Wiley’in sayılarıyla rakibini yakalamaya çalışsa da parkeden 89-93 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Lassa karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 21 sayı; Omar Prewitt 20 sayı; Austin Wiley 15 sayı; Tolga Geçim 11 sayıyla oynadı.