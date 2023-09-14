Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ankara’daki temasları çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ile bir araya geldi. Tuzcuoğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Savran, yeni görevinden dolayı kendisini tebrik ederek başarılar diledi.

Savran, ziyarette ayrıca Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında da Tuzcuoğlu’na bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Tuzcuoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran’a teşekkür etti.