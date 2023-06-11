Kocaeli’de düzenli olarak gerçekleştirilen bisiklet turu programında bu hafta sonu da sporseverler pedallarını daha temiz bir dünya için çevirdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bisiklet turu programlarına devam ediyor. Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya gelen sporseverler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde çevre temizliğine dikkat çekmek adına pedal çevirdiler. Aynı zamanda yaza merhaba da denen etkinlikte her yaştan sporsever pedallarını daha temiz bir dünya için çevirdiler. Sporseverler, daha sonra Gülümse Kafe’de kahvaltı yaptılar.

İzmit Belediyesi’nin bisiklet turu organizasyonları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.