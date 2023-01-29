Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada karşı şeride geçen cip ikiye katlandı. Araçtan yola fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Berk Ş. İ. (27) yönetimindeki 06 CUV 070 plakalı cip yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Takla atan araçta sürücü yola fırlarken, araç ikiye katlandı. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.