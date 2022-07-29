Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil orta refüj üzerinden karşı yöne geçti, sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Hocaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sürücü G.T yönetimindeki 43 AAN 158 plakalı otomobil, yanından geçen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç orta refüj üzerindeki ağaca çarpıp karşı yöne geçti. Sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Acil Servise gitmeyi reddedince olay yerine sevk edilen Ambulansta görevli sağlık ekibinin ayakta tedavi edildi.