Bursa'da bir otomobil sürücüsü, Şahin marka otomobiliyle dakikalarca drift atarak çevredekileri rahatsız etti. Trafik magandasının kavşakta dakikalarca yanlayarak döndüğü anlar, insanların kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir sürücü, gece yarısı kendini ve çevresindekileri düşünmedi. Sürücünün kavşakta dakikalarca drift atarak çevredekileri ve diğer sürücüleri isyana teşvik etti. Kimseyi umursamayan trafik magandasının kavşakta yanlayarak döndüğü anlar ise insanların kameralarına yansıdı.