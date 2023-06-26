Sakarya’nın Karasu ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen kişi, denizin ortasında vatandaşlar tarafından meydan dayağına çekildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi plajında meydana gelen olayda, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişi, bir grup tarafından denizin içinde darp edildi. O anları saniye saniye cep telefonuyla kayda alan kişinin, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” sözleri dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen kişiyi bir grubun darp etmesi, o anları kayda alan kişinin ise, “Hak ettiler, sabahtan beri herkese sövüp duruyorlar” demesi yer aldı.