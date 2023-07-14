Bursa’nın İnegöl ilçesinde çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanıyor.

Mobilya sanayisinde yeşil alana endüstriyel atık attığı tespit edilen şahıs önce görüntülerle kayıt altına alındı, ardından 1295 TL idari para cezası ve 500 TL temizlik ücreti olmak üzere 1795 TL ceza kesildi.

İnegöl Belediyesi, sunulan tüm imkanlara rağmen çevreyi kirletenleri affetmiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıkı denetimlerle çevre kirliliğine sebebiyet verenleri tek tek tespit ediyor.

Bu çerçevede son olarak Mahmudiye Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bir kamyonet ile yeşil alana endüstriyel atık atıldığı tespit edildi. Şahsı görüntüleyen ekipler, ardından durumu Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. Zabıta ekipleri görüntüler üzerinden idari yaptırım uygulayarak tutanak hazırladı. Atıkları yeşil alana atan kişiye 1295 TL idari para cezası ile birlikte 500 TL temizlik ücreti olmak üzere toplamda 1795 TL cezai işlem uygulandı.

Çevre kirliliğini önlemek için tüm imkanları sunuyoruz

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geleceğe güzel bir dünya bırakmak adına şehrimiz özelinde çevre ve temizliğe azami derecede önem veriyoruz. Bu duyarlılığı vatandaşlarımızın da göstermesi adına gerek farkındalık çalışmalarıyla gerekse de kurduğumuz tesislerle ilçe halkımızın işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle sanayi bölgesinde üreticilerimizin işini kolaylaştırmak adına Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımız 153 hatlarımızı araması durumunda adreslerinden gidip atıkları alıyor ve uygun şekilde bertarafını sağlıyoruz. Buna rağmen, uygunsuz davranışların devam ettiğini görüyoruz.”

Kimsenin İnegöl’ü kirletmeye hakkı yok

“Son olarak sanayi bölgesinde yaşadığımız olayda, ekiplerimizin tespiti üzerine endüstriyel atıkları yeşil alana atan şahsa 1795 TL para cezası uygulandı. Kimsenin İnegöl’ü kirletmeye hakkı yok! Bu hatırlatmayı bir kez daha yaparak duyarlı vatandaşlarımızdan da bu tür olumsuzlukları görmeleri durumunda mutlaka 153 Çözüm Merkezimize bildirmelerini istiyoruz.”