Yapılan bir ihbarı değerlendiren İnegöl Belediyesi ekiplerinin, bölgeye dökülen atıklarda yaptığı incelemeler neticesinde tespiti yapılan iki firmaya Kalburt Deresine döktükleri atıklar nedeniyle ceza kesildiği belirtildi. Önceki gün gerçekleştirilen Belediye Encümen toplantısında görüşülen konular arasında yer alan çevre kirliliğine neden olan firmalar hakkında yapılan araştırmaya göre cezaya konu olan firmalardan birinin OSB´de faaliyet gösterdiği, diğerinin ise İstanbul Menşeili İnegöl´de tekstil ürünleri satışı yapan bir firma olduğu bilgisine ulaşıldı.

Firmalardan birine üretim esnasında atık olarak çıkan kumaş, kağıt ve benzeri ürünleri Kalburt Deresi kıyısına atarak çevre kirliliğine sebebiyet vermesi nedeniyle, diğerine de işyeri tadilatı esnasında çıkan molozları Kalburt Deresi kıyısına atarak yine çevre kirliliğine sebep olması nedeniyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41/4 maddesi uyarınca her birine 5 Bin TL idari para cezası verildiği belirtildi.

Her açıklamasında, her beyanında daha yaşanabilir bir İnegöl, insanlarının içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir inşa etme arzusunu dile getiren Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın bu söylemlerine karşı bazı duyarsız kişi ve firmaların bunu görmezden gelmesi İnegöl ve ilçe halkı için oldukça üzüntü verici. Özellikle son dönemde endüstriyel atıklarla mücadele eden bu konuda pek çok kampanya ve temizlik çalışmaları yaparak İnegöl için temiz bir çevre oluşturup, gelecek nesillere yaşanabilir bir İnegöl bırakmak isteyen İnegöl Belediyesinden, bu konuda ilçe halkının ve işletme sahiplerinin de duyarlı davranmaları gerektiğini bir kez daha ifade edildi.