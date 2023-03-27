Baharın gelmesi ile hasadı yapılan can eriği, İstanbul'daki manav tezgahlarında yerini alırken, fiyatı şaşkına çevirdi. Şişli'deki bazı manavlarda eriğin kilosu bin 990 liradan satışa çıktı.

Baharın gelmesiyle yılın ilk can eriği hasadı yapıldı. Şişli'de bazı manavlarda can eriğinin kilosu bin 990 liradan satışa sunuldu. Mart ayının sonunda ilk hasadı yapılan can eriğinin İstanbul'daki tezgâhlarda yüksek fiyata satılması nedeniyle birçok müşteri, bu fiyattan eriği alamayacağını söyledi. Tanesi 20 liraya gelen erikten almak isteyenler, altına meydan okuyan fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hasat artmaya başladıkça, eriğin fiyatı zamanla düşecektir. Her yeni üründe bu böyledir. Hasat yeni olduğu için fiyat pahalı olabiliyor. Vatandaşların isteği üzerine getirmek zorunda kaldık. En azından aşeren insanlara bir faydamız olsun. Ekonomik durumu normal olan vatandaşlar, hastası olan ve aşerenler oluyor, talep var" dedi.

"HAMİLELER AŞERDİĞİ İÇİN BİZ CAN ERİĞİ GETİRDİK"

Manav İbrahim Bulut, hasadın yeni olduğunu, zaman geçtikçe fiyatın düşeceğini belirterek, "Yeni hasat olduğu için fiyatın şu anda yüksek olması normaldir. Hamileler aşerdiği için biz can eriği getirdik.

"ARTIK UFAK PAKETLERDE SATILMAYA BAŞLANDI"

Fiyatı aşırı derecede yüksek bulan Emre Dikdoğmuş, "Ekonomik durumu normal olan bir vatandaşın bu eriği yiyebileceğini düşünmüyorum. Eskiden bir vatandaşın alabildiği eriğe artık ulaşması güç hale geldi. Artık ufak paketlerde satılmaya başlandı.