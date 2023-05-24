TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile evinde oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçının biletleri satışa çıkıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son 9 maçta aldığı 8 galibiyetle normal sezonu 7. sırada tamamlayan TOFAŞ, play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko ile kozlarını paylaşacak.

Mavi Yeşillilerin 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Bursa’da oynayacağı serinin 2. maçı biletleri 25 Mayıs Perşembe günü satışa çıkıyor.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden 16.00 – 20.00 saatleri arasında sadece 2022-2023 Sezonu Tofaş Basketbol Kombine sahiplerine (limit 2 adet) ön satış gerçekleştirilecek.

Biletler, 26 Mayıs Cuma günü saat 10.00 itibarıyla ise biletix.com’da (online satış) ve Biletix parekende noktalarından genel satışa açılacak.

Karşılaşma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi ise (bilet kalması durumunda) saat 14.00’ten itibaren açık olacak. Sınırlı sayıdaki saha içi (courtside) koltuk da Biletix.com’dan satın alınabilecek.