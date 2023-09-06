Elde edilen bilgilere göre, bir süre önce cezaevinden tahliye olan M.S. (30), düşmanlık bulunduğu O.G.'nin (30) evine ziyarette bulundu. Bu sırada O.G.'nin bahçesinde başlayan bir anlaşmazlık, hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. M.S., belinden çıkardığı bir silahla O.G.'yi karın ve el bölgesinden vurarak yaraladı. O.G. kanlar içinde yerde kaldı, bu sırada şüpheli M.S. olay yerinden hızla kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralı O.G.'yi Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. O.G., burada tedavi edildikten sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve M.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.