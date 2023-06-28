İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar için hizmete aldığı Yenişehir’deki İzmir Çocuk Faaliyet Merkezi kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu. Çocukları sanat, bilim ve doğaya yönlendiren renkli bir etkinlik programına sahip merkezde aynı zamanda psikososyal destek de veriliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Yenişehir’deki İzmir Çocuk Faaliyet Merkezi okulların tatil olmasına rağmen eğitime devam ediyor. Hem öğrencileri hem de anneleri memnun eden merkezde çocuklar bilime, doğaya ve sanata meraklı yetişiyor.

Çocukların sosyalleşebileceği alanlar yaratıyoruz Yenişehir Çocuk Faaliyet Merkezi Birim Sorumlusu Elmas Köçkün, “Yenidoğan mahallesinde hizmet veriyoruz. Bulunduğumuz mahalle dezavantajlı bir bölge. Yaklaşık 3 aydan beri hizmet veriyoruz. Yoğun bir talep alıyoruz. Çocuklar bu merkezde sosyokültürel etkinliklere erişim fırsatı buluyor. Sadece kurumumuzda verilen hizmetler hobi ve branş dersleriyle sınırlı değil. Hem ailelere hem de çocuklara psikolojik destek de veriyoruz. Çocukların sosyo-ekonomik yoksunluklar sebebiyle gidemeyeceği yerleri de erişebilir hale getiriyoruz. Okullar kapanmasına rağmen biz çocukların sosyalleşebileceği alanlar yaratmak istiyoruz ve bu yüzden kurumumuz yaz tatilinde de faaliyet vermeye devam ediyor” dedi.

Okullar tatil olduğunda bile bu merkeze gelmek istiyoruz İlköğretim ikinci sınıf öğrencisi Ecem Tanay Yenişehir Çocuk Faaliyet Merkezi’nde kendini çok mutlu hissettiğini belirterek, “Burada çok eğleniyoruz ve çok mutluyuz. Hem ders alıyoruz okul derslerime yardımcı oluyor hem de gezilere katılıyoruz. Yeni yerler keşfediyoruz. Ben okuldan daha çok burayı seviyorum” şeklinde konuştu.

Altıncı sınıf öğrencisi Mevlüt Cemil ise merkezin kendisini çok geliştirdiğini ifade ederek, “Ben ilk defa sokak hayvanlarının barınağını gördüm. PAKO’ya götürdü öğretmenlerim beni, çok şaşırdım orayı görünce. Sokak hayvanlarına mama verdik. Okulum tatil olduğunda bile ben buraya gelmek istiyorum” dedi.

Çocuk Faaliyet Merkezi’nde neler yapılıyor? 7-14 yaş arası gruba ücretsiz hizmet veren merkez, çocukların okul dışında da eğitici, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlarken bilim, sanat ve kültür alanlarında bilgi ve becerilerini arttırıyor. Ayrıca merkezden hizmet alan çocuklar ve ebeveynleri, psiko-drama grupları ve grup terapilerine katılırken, bireysel danışmanlık hizmetinden de yararlanabiliyor. Farklı branşlarda eğitim veren merkezde fen, matematik, resim, Türkçe, İngilizce, el sanatları, yaratıcı drama, keman ve gitar derslerinin yanı sıra 36-53 ay aralığındaki çocuklar için Masal Evi hizmeti de var.

Nerelerde var? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7-14 yaş arası kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar ile ailelerine hizmet verdiği Çocuk Faaliyet Merkezleri Çiğli, Uzundere, Buca, Güzelbahçe, Toros, Örnekköy, Gümüşpala ve Limontepe’de yer alıyor.