Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 2009 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Changzhou şehri delegasyonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - 8 ayrı ülkenin 9 kenti ile kardeş şehir ilişkisi kuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında kardeş şehir protokolü imzaladığı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Changzhou şehri ile yakın temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Changzhou Belediyesi Delegasyonu çeşitli ziyaretler ve kardeş şehir ilişkisinin 15. yılı öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar ve iş birliklerini değerlendirmek üzere Eskişehir’e geldi. Changzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Xia Sijun, Ekoloji ve Çevre Bürosu Dairesi Başkanı Gu Xiaobin, Jintan Bölgesi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Miao Run, Changzhou Belediyesi Dışişleri Ofisi Müdür Yardımcısı Wang Yaofeng, Dışişleri Ofisi Asya İşleri Bölümü Kıdemli Personeli Wang Yuxing ve Xinbei Bölgesi Ticaret Bürosu Proje Müdürü Zhao Yuexia, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin de yer aldığı ziyarette konuklarını Eskişehir’ de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen, “Çin Halk Cumhuriyeti Changzhou şehri ile 2009 yılında imzaladığımız protokol, iki şehir ve iki ülke halklarının birbirini daha yakından tanımasını sağlama devam ediyor. Kültür, sanat, teknoloji gibi birçok alanda iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz. Bizim açımızdan bu çalışmaların bir önemli yanı daha var. Çin'den başlayarak Akdeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki en önemli duraklarından biri de Eskişehir. O yüzden bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi’ni hayata geçirdik. Çiftçilere dut fidanı dağıttık. Kurduğumuz Midas İpek Evi ile çiftçilerin yetiştirdiği kozalardan elde edilen ipek iplikleri işledik ve üretim yaparak satışa hazır hale getirdik. Bu alanda çalışmaya devam ediyor ve yeniden canlanan İpek Yolu Projesi’nde yerimizi almak istiyoruz. Tekrar şehrimize hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Changzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Xia Sijun da Eskişehir ile kardeş şehir olarak birlikte çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Eskişehir’i çok sevdik, çok güzel ve gelişmiş bir şehir. Bizler Eskişehir’den çok memnunuz. Kardeşliğimizin 15. yılına yaklaştığımız bu süreçte iş birliğimiz kültür, sanat, teknoloji başta olmak üzere her alanda devam edecek. Nazik misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyor, ayrıca Sayın Büyükerşen’i Çin’e şehrimiz Changzhou’ya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Xia Sijun, Başkan Büyükeren’e Changzhou şehrini gösteren ve kardeşlik köprüsüne vurgu yapan ipek dokuma tablo hediye etti. Büyükerşen’in de hediyeler takdim ettiği Çin heyeti ile yapılan görüşme, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

Heyet, Eskişehir’de teknik toplantılar ve inceleme gezileri gerçekleştirecek.