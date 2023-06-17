Çin’in Chengdu merkezli havayolu şirketi Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul uçuşlarının ilkine 21 Haziran tarihinde yeniden başlıyor.İSTANBUL (İGFA) -Çin’in Chengdu merkezli havayolu şirketi Sichuan Havayolları, pandemi döneminde durdurduğu Chengdu- İstanbul uçuşlarının ilkine 21 Haziran tarihinde yeniden başlıyor. Türk-Çin Kültür Derneği bünyesindeki Ajans Lotus’a bilgi veren Ligarba Turizm Bilet Departmanı Müdürü Alperen Erbaş, karşılıklı seferlerin pazartesi ve çarşamba günlerinde olmak üzere haftada iki uçuş şeklinde gerçekleşeceğini söylüyor.

Sichuan Havayolları İstanbul uçuşlarında fiyat avantajının yanı sıra, geniş uçuş ağı ve ücretsiz iç hat aktarma fırsatları bulunduğunu hatırlatan Erbaş şu bilgileri veriyor: “Bu fırsatlar Çin’e seyahat edecek kişilerin ilgisini çok çekiyor. Yeni konsolosluğumuzu açtığımız Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu yaklaşık 12 milyonluk nüfusuyla Çin'de büyüklük olarak 7. sırada yer alıyor. Chengdu merkezli Sichuan Airlines, 25 ülkede 130’u aşkın destinasyona sefer düzenliyor.”

Dev Pandaların Merkez Üssü

Çin’in Sichuan eyaletinin doğal güzellikleri, yüksek dağları, ovaları, tarihi ve Chengdu’daki dört panda üretim merkeziyle öne çıktığını vurgulayan Erbaş şöyle devam etti: “Sanxingdui müzesindeki bronz sanat eserleri boyutu ve kalitesiyle arkeologları hayrete düşürüyor. Chengdu çevresinde yaşayan Sanxingdui halkıyla başlayan uygarlığın 3 bin yılı aşkın bir geçmişi var. Chengdu yakınlarındaki Qin Dujiangyan projesi gibi büyük antik inşaat planları da mevcut.”

Chengdu'nun dünyaca meşhur sevimli dev pandalarının Chengdu'daki dört üste yetiştirildiğini kaydeden Erbaş “Bunlardan özellikle Dujiangyan, Wolong ve Bifengxia Dev Panda Üssü çok ünlü. Buraya gidenler sadece pandaları görmekle kalmayıp, onların bakımına gönüllü olarak da dahil olabiliyor” diye ekliyor.

Sichuan'da Jiuzhaigou ve Huanglong gibi yüksek rakımlı milli park alanları olduğu belirten Erbaş, “Buralar gezginlere muhteşem doğal güzellikler sunuyor. Sichuan ovalarının çoğu yılın her mevsiminde ziyarete uygundur. Sichuan ziyaretçilerine, Tibet kültürünü deneyimleyebilme fırsatı da sunuyor. Xinduqiao'da Tibet yakları ve çobanları görülebilir. Sichuan Operası izlenmeden ve Çin mutfağının dünya çapında mutfağının favori yemekleri tadılmadan dönülmemeli. Girişimci Su Shaojun ise ünlü Titanic gemisinin bir kopyasını 150 milyon dolar harcayarak inşa etti. Gemi, Sichuan’daki turizm merkezinin tema parkında sergilenecek. Böylece Sichuan’a gidecek turistler için yeni bir cazibe daha merkezi oluşturuldu.”