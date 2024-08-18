Beşiktaş’ın yeni transferi Cher Ndour, Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girerek siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma siyah-beyazlıların 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş’ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour da ilk kez Akdeniz ekibine karşı sahaya çıktı. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 67. dakikasında Semih Kılıçsoy’un yerine oyuna dahil oldu.

20 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı formayla ilk maçına taraftarı önünde çıkarken, 90+5. dakikada Ernest Muçi’nin kaydettiği golün de asistini yaptı.