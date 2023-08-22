Meksika ligi Liga MX’de 12 kez şampiyon olan Chivas, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com üzerinde resmi Fan Token çıkarıyor. CHIVAS Fan Token dünyanın dört bir yanındaki taraftarların takımla daha aktif biçimde bağ kurup etkileşime girmelerini, taraftar oylamaları vasıtasıyla taraftar öncelikli kararlara katılmalarını ve özel ödüller ile hayatta bir kere yaşanabilecek deneyimler elde etmelerini sağlayacak.

CHIVAS Fan Token, Chivas taraftarlarına resmi forma tasarımları, stadyum içi kutlama şarkıları ve daha pek çok taraftar öncelikli konudaki taraftar oylamalarında oy kullanarak takım kararlarına katılma fırsatı sunacak. Taraftarlar ayrıca sadakatlerinden ötürü özel indirimler, promosyonlar ve ayrıcalıklı ödüller elde edebilecek.

Pek çok spor branşında faaliyet gösteren 100’den fazla spor organizasyonunun resmi partneri olan Fan Token platformu Socios.com, 160 farklı ülkedeki 2 milyon kullanıcıdan oluşan global bir dijital topluluğa da ev sahipliği yapıyor.

CD Guadalajara Yenilikler ve Dijital Çalışmalar Yöneticisi Santiago Montes, anlaşmaya dair, “CHIVAS Fan Token’ı çıkarmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu sayede yerel ve global taraftar kitlemizi daha önce hiç olmadığı biçimde kulübümüzle bir araya getirecek ve onların paha biçilmez sadakatlerini heyecanlı ve yenilikçi biçimlerde ödüllendireceğiz. Chivas’ta biz, yeniliklerin ve teknolojinin, kısa süre önce kadın takımımızın NFT koleksiyonunu başarıyla çıkarmamızdan da kolayca anlaşılabileceği gibi özellikle de blok zincirinin gücüne derinden inanıyoruz. CHIVAS Fan Token, hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için birçok fırsatın kapılarını açacağından emin olduğumuz Web3 dünyasına yeni ve heyecan verici bir adım anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Chiliz ve Socios.com CEO’su Alexandre Dreyfus da, “Chivas, zengin mirası, benzersiz geleneği ve Meksika’nın da ötesine yayılan son derece tutkulu taraftar topluluğuyla, Amerika kıtasının en başarılı ve popüler futbol kulüplerinden biri. İnovasyon ve teknoloji aracılığıyla taraftarlarına yeni fırsatlar sağlamaya duydukları merakı kanıtladılar. İşte tam da bu yüzden CHIVAS Fan Token’ın büyük bir başarı sağlayacağından eminiz ve çıkarmak için sabırsızlanıyoruz” cümlelerine yer verdi.