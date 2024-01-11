CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7.com Yazarı Mehmet Acet'in de yer aldığı canlı yayına konuk oldu. Bozbey, katıldığı canlı yayın programında TOGG fabrikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TOGG FABRİKASINI BURSA'DA İSTEMEDİ

Mehmet Acet, Bozbey'e "Gemlik'teki TOGG fabrikasına gittiniz mi?" sorunu yöneltti. Bozbey de, "TOGG fabrikasının planlarını gördüm, yerini de biliyorum. Ama içini gezmedim. Çünkü bizi almıyorlar. TOGG yatırım olarak güzeldir, Türkiye açısından doğru bir yatırım olabilir. Ancak yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz o kentte sorunları artırmaya başlarsınız." dedi.

Acet'in araya girerek, Bozbey'e "Bursa'ya yapılmamalı mıydı?" sorusunu yöneltmesi üzerine Bozbey şu ifadeleri kullandı:

"Evet, başka bir yerde olabilirdi. Yine yapılmalıydı. Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Türkiye de gördü. Bir müsilaj sorunu yaşadık. Bu müsilaj sorununun yüzde 70'i evsel atıklardan yüzde 30'unun sanayi atıklarından oluştuğunu biliyoruz."