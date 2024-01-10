Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için önemli bir adım attı. Parti Meclisi toplantısının ardından, Adana, Eskişehir, Hatay, Mersin ve Aydın büyükşehir belediyeleri ile Antalya ilçe belediyeleri için adaylarını netleştirdi. İşte CHP'nin belirlediği adaylar:
ADANA
- Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar
- Adana Ceyhan: Kadir Aydar
- Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
- Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz
- Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
AFYONKARAHİSAR
- Merkez: Burcu Köksal (Milletvekili)
- Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)
- Sultan Dağı Dereçine: Ömer Yıldız (Mevcut Başkan)
- Sultan Dağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez (CHP'li Belediye)
AYDIN
- Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
- Buharkent: Ali Okkalı (Emekli)
- Efeler: Anıl Yetişkin (Avukat)
- İncirliova: Osman Gökmen (Esnaf)
- Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Veteriner Hekim)
- Koçarlı: Özgür Arıcı (Sigortacı)
- Kuşadası: Ömer Genel (Mevcut Belediye Başkanı)
- Kuyucak: Uğur Doğanca (Mali Müşavir)
- Nazilli: Gamze Yolcu Metin
- Söke: Mustafa İberya Arıkan (Mevcut Belediye Başkanı)
- Yeni Pazar: Malik Ercan (Esnaf)
ANTALYA
- Akseki: İlkay Akça (Grafiker Serbest Meslek)
- Aksu: İsa Yıldırım
- Alanya: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)
- Döşemealtı: Menderes Dal (Eczacı)
- Elmalı: Halil Öztürk
- Finike: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)
- Gündoğmuş: Nurettin Sönmez (Öğretmen)
- İbradı: Serkan Gedik (Memur)
- Kaş: Erol Demirhan (İş Adamı)
- Kemer: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
- Kepez: Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)
- Konyaaltı: Cem Kotan (Koordinatör CHP'li Belediye)
- Kumluca: Mustafa Köleoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)
- Manavgat: Niyazi Nefi Kara (Doktor)
- Serik: Kadir Kumbul (Doktor)
MERSİN
- Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
HATAY
- Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş
ESKİŞEHİR
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce