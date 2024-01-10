Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için önemli bir adım attı. Parti Meclisi toplantısının ardından, Adana, Eskişehir, Hatay, Mersin ve Aydın büyükşehir belediyeleri ile Antalya ilçe belediyeleri için adaylarını netleştirdi. İşte CHP'nin belirlediği adaylar:

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

Adana Ceyhan: Kadir Aydar

Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

AFYONKARAHİSAR

Merkez: Burcu Köksal (Milletvekili)

Merkez Erkmen: Şükrü Pancar (Avukat)

Sultan Dağı Dereçine: Ömer Yıldız (Mevcut Başkan)

Sultan Dağı Yeşilçiftlik: Devrim Ölmez (CHP'li Belediye)

AYDIN

Büyükşehir: Özlem Çerçioğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Buharkent: Ali Okkalı (Emekli)

Efeler: Anıl Yetişkin (Avukat)

İncirliova: Osman Gökmen (Esnaf)

Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Veteriner Hekim)

Koçarlı: Özgür Arıcı (Sigortacı)

Kuşadası: Ömer Genel (Mevcut Belediye Başkanı)

Kuyucak: Uğur Doğanca (Mali Müşavir)

Nazilli: Gamze Yolcu Metin

Söke: Mustafa İberya Arıkan (Mevcut Belediye Başkanı)

Yeni Pazar: Malik Ercan (Esnaf)

ANTALYA

Akseki: İlkay Akça (Grafiker Serbest Meslek)

Aksu: İsa Yıldırım

Alanya: Osman Özçelik (Kimya Mühendisi)

Döşemealtı: Menderes Dal (Eczacı)

Elmalı: Halil Öztürk

Finike: Mustafa Geyikçi (Mevcut Belediye Başkanı)

Gündoğmuş: Nurettin Sönmez (Öğretmen)

İbradı: Serkan Gedik (Memur)

Kaş: Erol Demirhan (İş Adamı)

Kemer: Necati Topaloğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Kepez: Mesut Kocagöz (Mali Müşavir Bağımsız Denetçi)

Konyaaltı: Cem Kotan (Koordinatör CHP'li Belediye)

Kumluca: Mustafa Köleoğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Manavgat: Niyazi Nefi Kara (Doktor)

Serik: Kadir Kumbul (Doktor)

MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

ESKİŞEHİR