CHP Balıkesir İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi’nde Erden Köybaşı delegelerin oy çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Serkan Sarı’nın milletvekili seçilmesinin ardından CHP İl Başkanı olarak atanan Erden Köybaşı, CHP Balıkesir 38. Olağan Kongresi’nde daha önceden partinin birçok kademesinde görev alan Ömür Mustafa Boyuer ile yarıştı. 323 delegenin oyunu alan Erden Köybaşı, il başkanı seçilirken rakibi Ömür Mustafa Boyuer ise 267 oyda kaldı.

“Yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesini alacağız”

CHP Balıkesir İl Başkanlığı 38’nci Olağan Kongresine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı görevini yürüten CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yerel seçimlerin önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin 100’ncü yılındayız ve Cumhuriyetimizle aynı yaşta olan Cumhuriyet Halk Parti’mizin de 100’ncü yılını kutluyoruz. Bizim için büyük bir onur ve biz bu davanın insanlarıyız. Nedir bu dava? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserim dediği, birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dediği partimize ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkmaktır bu dava. 14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerde büyük emek verdik. Hepinizin emeklerine sağlık, hepinizin ellerine sağlık. Seçimlerden sonra yeni bir sürece doğru ilerliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. 190 günden az bir sürekaldı. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde, herkesi kucaklayarak, kimseyi ayırmadan inşallah Balıkesir’imize Büyükşehir Belediyesini kazandıracağız” diye konuştu.

Yeni yönetim

Erden Köybaşı başkanlığındaki CHP Balıkesir İl Başkanlığı Yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu: Adilcan Adisan, Recep Atik, Oylum Aydemir, Cankut Bilici, Ercan Bingöl, Ornan Berkin Bizsan, İsmail Çur, Emine Decedeli, Ülker Demir, Fikret Demirdöven, Gökhan Donat, Ceyhun Ercan, Özgür Gider, Merve Gökçe, Burak Yılmaz Karaca, Muharrem Koç, Cenk Kokal, Gamze Koparan, Esat Kurt, Nevzat Öğün, Sevilay Özyılmaz, Ezgi Tek, Melih Tekin, Öznur Topçuoğl, Metin Turan, Murat Can Ülke, Halil Hakan Yağcıoğlu, Filiz Yavuz, Hüseyin Yenitürk, Atalay Yıldıran, Mustafa Yıldırım.

Disiplin Kurulu: Şaban Ayyıldız, Bilge Başaran, Fatih Büyükçakır, Hakkı Kurtuluş Demir, Ethem Semih Erdem, Yüksel Karaman, Muharrem Saygı, Cumhur Sevim, Oğuz Şenol,

Kurultay Delegeleri: Ünsal Acar, Ayhan Aslanbey, Mehmet Atak, Sinan Ayhan, Ahmet Can Barut, Levent Çankır, Ali Kemal Deveciler, Mesut Ergin, Yücel Erişen, Burhan Karışık, Erden Köybaşı, İbrahim Palaz, Hüseyin Şalmanlı, Hakan Şehirli, Erol Tarlı, Tolga Tosun, Hale Tuna, Aylin Yıldırım.”