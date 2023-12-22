Parti Meclisi toplantısı kapsamında yapılan açıklama ile birlikte büyükşehirler de dahil olmak üzere toplamda 9 ildeki adaylar ortaya çıktı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından basın mensuplarına hitap ederek 9 ilin belediye başkan adaylarını duyurdu. Açıklanan adaylar arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Soykaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü ve diğer 6 ilin adayları yer alıyor. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Yücel, belirlenen adayları basın ve kamuoyuyla paylaştı.

İşte Diğer İsimler!

CHP'nin netlik kazanan illerdeki belediye başkan adayları şu şekilde sıralanıyor: Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindir, Kütahya Elif Kahveci ve Ardahan Faruk Demir. Parti, adaylarını belirleyerek seçim sürecine resmi olarak start vermiş oldu.