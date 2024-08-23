Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen 'Gündem Özel' programına bu hafta CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk konuk oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gündem Özel programında CHP belediyelerinin Bursalılar için vaatleri değerlendirildi.

31 Mart yerel seçimlerin ardından Bursa'da büyük bir zafer kazandıklarını belirten CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Önceliğimiz insana dokunan sosyal belediyecilik anlamında önemseyen politikalar icra etmektir. Semt lokantası, kent lokantası, genç kafe, belli bir yaş üstüne destekler gibi sosyal dokunuşların temelinden başından beri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in söylediği, Bursa'nın planlarını oluşturmak için önemli odalarla, 17 ilçenin her belediye başkanının kendi beklentilerini toparlamak, ilçe değerlerini ön plana çıkarmak gibi hedefler var. Bunun yanında CHP'nin sosyal belediyecilik anlamında yerel yönetimler akademisi, ortak projelerin çoğaltılması, benzeyen projelerin en iyilerinin uygulanması hem de örneklerin birbirine benzemesiyle projeleri başarılı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Yılladır bu konulara hizmet eden değerli insanlarımızı ortaklaştırma noktasında da yapı inşası var." dedi.

"22 YILIN EN AĞIR FATURASI ÖDENİYOR"

Bursa'nın yıllardır birikmiş sorunlarını bir anda çözmenin beklenmesini doğru bulmayan Öztürk, "CHP olarak, yarın seçim olacakmış gibi hep sahadayız. Türkiye gerçekten çok zor bir dönem geçiriyoruz. Toplumun gencinden yaşlısına, herkesin birikmiş problemleri bulunuyor. Mevcut yönetim modeliyle gelen 22 yıllık birikmiş sorunların aslında en ağır faturasının ödendiği bir dönemdeyiz. Halkımız bunu artık yüksek sesle söylemeye başladı. Nereye gitsek hep takıldığımız bu yönetim modeli, önümüzü tıkıyor. Bir gecede her şey değişebiliyor. Bu yönetim modelinden, milletin idaresiyle güçlenmiş milletin idaresiyle hareket eden parlamenter sisteme dönmenin gerekliliği halk tarafından ifade ediliyor. Mustafakemalpaşa'da, Karacabey'de çiftçi, 'erken seçim' için bağırıyor artık. Bizler de toplumun yanında olup, mecliste gündemde tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.