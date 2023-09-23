Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Bilecik İl Kongresinde Ali Özdemir, en yakın rakibine 30 oy fark atarak il başkanlığına seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrede CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent Divan Başkanlığına, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün divan Başkan yardımcılığına, yazman olarak ta üye Nevin Tan divanda yerlerini aldı.

İYİ Parti kongreye katılmadı

Kongreye CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan da katılırken, yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı’nın katılmaması gözlerden kaçmadı.

Yapılan seçimlerde 192’den 175’inin katıldığı seçimlerde Ali Özdemir 88, Recep Dindar 58, Berna Pamukçu ise 29 oy aldı. Kazanılan seçim sonrası kısa bir açıklama yapan Al Özdemir, “CHP’nin geniş ailesi hepinize çok teşekkür ederim. Bu seçimlerin kaybedeni yoktur. Bu seçimlerin kazananı CHP’dir” dedi.