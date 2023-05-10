Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında CHP Bursa Milletvekili adayı Jülide Akköprü, 14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala yerel saha çalışmalarını "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili seçimleri için CHP'den Bursa 1. Bölge 5. sıra adayı olan Jülide Akköprü, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.

Milletvekili adayı Akköprü, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/jv_PYKwvCkE