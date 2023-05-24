TBMM'nin yeni dönem milletvekillerinden olan CHP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, ülke gündemine ilişkin gelişmeleri Herkes Duysun TV ve İGF TV'nin ortak yayınında "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) – 14 Mayıs'taki seçimlere Millet İttifakı'nda CHP listesinden katılarak 28. Dönem Bursa Milletvekili seçilen Saadet Partisi Bursa İl eski başkanı Mehmet Atmaca, İGF TV ve Herkes Duysun TV’nin ortak yayınında "Odak Noktası" programına konuk oldu.

Milletvekili Atmaca, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik’in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir’in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/0UpiWMr3UCE