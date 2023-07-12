CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de yaptığı basın toplantısında Bursaspor için seferberlik çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Bursaspor için seferberlik çağrısı da yaptı.

16 Mayıs 2010 tarihinde Bursa'da zamanın durduğunu anımsatan CHP'li Öztürk, "Tüm Türkiye Bursa'nın başarısını ve yapabileceklerini gördü. Bursaspor ülkemizi Avrupa Şampiyonlar Liginde temsil etti. Scholes'lu Manchester United'ı, İspanya devi Valencia'yı Bursa Atatürk Stadyumunda Şampiyonlar Ligi müziğiyle izledik" dedi.

Payitaht şehri Bursa, Türkiye’nin ikinci büyük sanayi şehri olduğu gibi nüfus olarak da 4. büyükşehri konumunda olduğunu belirten Öztürk, "Bursaspor’umuzun bugün Bursa’nın seferberliğine ihtiyacı var. Bu gururu yeniden yaşamak ve yaşatmak için bu kentin en büyük markası Bursaspor'a destek olmaya herkesi çağırıyorum. Bursa’nın milletvekilleri olarak Bursa’nın değeri Bursaspor'a sahip çıkmak öncelikle bizim görevimizdir. Bursaspor siyaset üstüdür, hepimizindir. 20 vekilimize, 17 Belediye Başkanımıza, tüm siyasilere çağrımdır:

Elimizi taşın altına koyalım, bir maaşımızı Bursaspor'a bağışlayalım. Unutma Bursalı; Sen, ben yok; Bursaspor var, başka Bursaspor yok!" dedi.

CHP Bursa Milletvekil Hasan Öztürk, açıklamasına, çocukların Türkiye’de yaşamaktan vazgeçme nedenleri ile AK Parti'nin işçiyi, memuru ve emekliyi fakirlikte birleştirmesi ve emekli maaşındaki artışı konusuna da detaylı bir şekilde değindi.

