Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 42’nci Birleşiminde önemli açıklamalarda bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nazım Hikmet’in Uludağ’ı “Uludağ’da, zirvede kar/ ve kirezli-yaylada şahane ve şipşirin yatmış uykudadır/kırmızı kestane yapraklarının üstünde ayılar/Ovada kavaklar soyunuyor/İpekböceği tohumları kışlaklarına gitti gidecek/sonbahar bitti bitecek/nerdeyse girecek gebe-uykularına toprak” diyerek anlattığını işaret eden Öztürk, şiirde betonun ve kupon arazilerin yer almadığına dikkat çekti.

ALAN BAŞKANLIĞI MİMAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ ARIYOR

"Bursaspor’umuzun renklerini ilham aldığı Uludağ’ın ormanlarının yeşilinden ve karlarının beyazından bahsetmiş. Siz Bursa'ya el atmadan önce Bursa'ya gelenleri önce Ulucami, sonra Uludağ selamlardı. Şimdi, bırakın Nazım Hikmet’in o küçük penceresinden Uludağ’ı görmeyi, artık Uludağ, kent meydanından maalesef görünemiyor" diye konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, insanları Doğanbey TOKİ konutlarının karşıladığını söyledi.

Hasan Öztürk, Bursa'nın 2 ve tek katlı binaların kentsel dönüşümünden, 22 katlı rantsal dönüşüm ve beton yığınlarıyla görüldüğüne dikkat çekti.

"61 milyonluk bütçeye bakıldığında personel ve personel çalışmalarına bağlı giderlerden olduğunu görüyoruz. Uludağ’ı koruyacaklarından bahsederek oluşturulan Alan Başkanlığının personel alımı ilanı da yayınlanmış" ifadelerini kullanan Öztürk, Başkanlığın, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı aradığına vurgu yaptı.

Öztürk, bu konuya ilişkin "Niye şehir plancısı arıyorsunuz? Uludağ’a bir şehir mi planlayacaksınız? İnşaat mühendisi neden arıyorsunuz? İnşaat mühendisine Uludağ’a ne inşa ettireceksiniz?" sorularını yöneltti.

Hasan Öztürk, akademik odalarının, bilim insanlarının ve Bursa kamuoyunun Uludağ'ın satılmasından endişe ettiğinin altını çizdi.

BAE ANLAŞMASINDA ULUDAĞ VAR MI?

Açıklamasında hükümetin vatanın arazilerini de vatandaşlığını da pazara çıkardığını dile getiren Öztürk, "“Bas parayı, kap Türk vatandaşlığı” sloganıyla gerçekten de Türk vatandaşlığı internette satışta" açıklamasında bulundu.

Hasan Öztürk, Bursa'nın bir beton kent haline geldiğine vurgu yaptı. "Bırakın, turisti imkânı olan Bursalılar şehirden uzaklaşmak istiyor. Uludağ’ı kupon araziye dönüştürürseniz önce Uludağ’ın sonra da dağ turizminin tamamen bitmesine neden olursunuz" ifadelerini kullanan Öztürk, Uludağ’ı kupon arazilere dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Öztürk, "Sözlerime son verirken temmuz ayında para bulmak için gidilen Birleşik Arap Emirliklerinde 50,7 milyar dolarlık anlaşmalarda resmî veya gayriresmî olarak Uludağ masaya kondu mu? Bursa bunun cevabını bekliyor" diyerek açıklamasını tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konu ile ilgili "Uludağ Alan Başkanlığımız ise 2023 yılında kurulmuş olup teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ilk işimiz, Uludağ alan planlarının hazırlanması. Ardından öncelikle doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmaları yapacağız, devamında ilgili bütün çalışmaları tamamlayacak ve üst ölçekli planlarla koruma amaçlı imar planlarının iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.