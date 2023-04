CHP Bursa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından milletvekili adayları ve bazı önemli isimler, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde hazır bulunan Herkes Duysun TV'nin canlı olarak yayınlanan programına konuk oldu ve yorumlarda bulundu. Merve Özdemir Çevik/HERKES DUYSUN (BURSA İGFA) Toplantı sonrasında Herkes Duysun TV'ye değerlendirmede bulunan Bursa Eski Valisi İzzettin Küçük, "İçeride büyük bir coşku vardı, heyecan vardı. Artık iktidara gelen, iktidarı bir ay sonra devralacak bir insan kitlesinin heyecanını görüyorsunuz. Burada Millet İttifakı'nın aşağı yukarı bütün unsurları vardı. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bir dönem bitiyor; bunu burada da sokakta da şehrin her yerinde artık idrak ediyoruz. Bitmesi de gerekiyor. Türkiye'nin artık başını kaldırabilmesi gerekli, insanların daha güçlü bir Türkiye'de yaşama hakkı var. Burada hem adaylarımızla hem o adayları alkışlayan insanlarla tescil edilmiştir. Gördüğüm şu: Türkiye artık 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacak. Daha güzel, daha umutlu bir bahar başlayacak." ifadelerini kullandı.

15 Mayıs sabahında bu milletin üzerindeki ölü toprağının kalkacağını ifade eden Küçük, "İlk önce büyük bir toplumsal barışı yaşayacağız. Hiçbir insanın diğerini ötekileştirmediği, düşmanlaştırmadığı, terörist ilan etmediği bir dönem başlayacak..." dedi.

Türkiye'de peyderpey iyileşmenin görüleceğini belirten Küçük şöyle konuştu; "Enflasyonun yavaşladığını, gelir adaletsizliğinin azaldığını, Türkiye'nin artık eğitimde ve sağlıkta artık ayakalrı yere basan bir sürecin başladığını göreceğiz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok ama işlerin yoluna girdiğini göreceğiz. Bu çok önemli bir şey. 3 aylık, 6 aylık periyotlar halinde her insan, her mahalle, her şehir kendi kimliğinde yaşayacaktır. Güzel bir Türkiye olmaya başlayacaktır."

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI MESUT ŞEHİTOĞLU: BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

"Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz genel başkanımıza söz verdik, birlikte yürüyeceğiz. Bugün salonun atmosferi de çok iyiydi. Bu atmosferin bizi iktidara taşıyacağına da inanıyoruz..."

ÖZKAN: MİLLET İTTİFAKI GÜMBÜR GÜMBÜR İKTİDARA GELİYOR

Toplantının ardından Herkes Duysun TV'nin canlı yayın konuğu olan CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Herkes Duysun'a yaptığı değerlendirmede, yapılan bu aday toplantısının kendisinin gördüğü en iyi aday toplantısı olduğunu ifade etti ve "Ben uzun süredir siyasetteyim. 19 yaşımda yani 1989 yılında ben sandıktaydım. O tarihten beri bütün aday tanıtım toplantılarına katılırım. Tabii burada ittifak ortaklarımızın katkısı da var. Halkımızın ve partililerimizin iktidara geleceğimize olan inancı da var. İnanın burada her partiden, bizim ittifak ortağımız olmayan partilerden de insanlar görüyoruz. Artık o partilerinden umudu kesmişler, bıkmışlar. Millet İttifakı gümbür gümbür iktidara geliyor..." dedi.

ATMACA: SERMAYESİ BİTENLER İFTİRA ATIYOR

Toplantının ardından Herkes Duysun TV'ye değerlendirmede bulunan Saadet Partisi Eski İl Başkanı ve CHP Bursa 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Atmaca değişimin başladığına inandığını ve bu heyecanın sahaya da yansıyacağını düşündüğünü belirtti. Altılı masanın son zamanlarda yedili masa olarak anılmasını yorumlayan Atmaca, "Bu, sermayasi bitenlerin iftira atmasından başka bir şey değildir. Bu yedinci olarak ifade ettikleriyle onların daha çok içli dışlı bir ilişkileri olduğunu yakın dönemde gördük. Bunların siyasette ahlak sınırlarını zorlayan değerlendirmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü asla ve asla bu iddiaların hiçbiri doğru değildir." dedi.

Siyasetin sert dili hakkında da yorum yapan Atmaca, "Sermaye yok, proje yok veya 20 yıllık icraatların yeni bir 5 yıl onlara kazandıracak bir tarafı yok." dedi.

AKKÖPRÜ: HALKIN İSYANINI GÖRDÜK

Toplantının ardından Herkes Duysun TV'ye değerlendirmede bulunan bir isim de CHP Bursa 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı Jülide Akköprü oldu. Akköprü, "Yıllardır baskı altında yönetilmiş bir halkın, salonda isyanını gördük diyorum ben. İttifak çok önemliydi. Uzun zamandan beri üzerinde çalışılıyordu. Bu ittifak olur mu olmazmı, dağılır mı dağılmaz mı derken salonda güçlü bir şekilde birlikteliğimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." dedi.

PALA: TEMEL SORUNLARINI KISA SÜREDE ÇÖZECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR PROGRAMIMIZ VAR

CHP Bursa 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Kayıhan Pala da Herkes Duysun TV'ye yaptığı yorumda, ilk yapacakları işlerden birinin Kızılay'ı bir şirket olmaktan çıkarmak olduğunun altını çizdi ve "

Yapacağımız ilk işlerden biri Kızılay yöneticilerenin oradan yüksek paralar kazanan insanlar olmaktan çıkartılıp Kızılay'ın aynen geçmişte olduğu gibi bir insani yardım kuruluşu biçimine dönüştürülmesi olacak. Dolayısıyla Kızılay ve yönetimi güven sağladığı andan itibaren insanlar gidip kan vermeye başlayacak ve kan bulamama sorunu kısa süre içerisinde ortadan kalkacak. Bunun gibi onlarca örnek var. Bunları hem kapı kapı dolaştığımızda hem sizler aracılığıyla hem sosyal medya hesaplarımızla herkesle buluşturacağız. Kimse merak etmesin, toplumun büyük kesimlerinin temel sorunlarını kısa sürede çözecek çok güçlü bir programımız var." ifadelerini kullandı.

CHP'nin şu anki partiler arasında en güçlü sağlık programına sahip partilerden bir tanesi olduğu ifade eden Pala, geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye Sağlık Formu düzenledi ve 300 sayfanın üzerinde bir dökümanla o forma dile getirilenleri, önerileri; ki bunlar 120'nin üzerinde bilim insanı ve meslek örgütü temsilcisiydi. Bir toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek sağlık sistemi önerisini sundu. Nedir bu? Eşit, ücretsiz, nitelikli, kamucu bir sağlık hizmeti." dedi.

TEKE: CHP'Yİ VE MİLLET İTTİFAKI'NI İKTİDAR YAPACAĞIZ

Herkes Duysun'a değerlendirmde bulunan CHP Bursa 2. Bölge 7. Sıra Milletvekili Adayı Ender Teke, "Bugün bu kazanma azmini, örgütümüzün Millet İttifakı'nın diğer üyeleriyle beraber gösterdiği bu uyum içinde çalışmayı zannedersem halkımıza hissettirdiğimiz bir gün. Çok heyecanlıyız ve başarmak için çok çalışacağımızın farkındayız. Bunun için durmadan sahalara çıkacağız. CHP'yi ve Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız." ifadelerini kullandı.

SEVİNÇ: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR VİRAJDAN GEÇİYOR

Toplantının ardından Herkes Duysun'a açıklama yapan bir başka isim de CHP Bursa 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı Şahin Sevinç Oldu. Sevinç değerlendirmesinde, "Bu seçim sadece CHP seçimi değildir. İttifaklardan da görüyorsunuz. Bu seçim Türkiye'nin seçimidir. Türkiye önemli bir virajdan geçiyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomi politikarını da eleştiren Sevinç, "Ekonomiyi adeta toprağın altına koydular." dedi.

YILDIZ: SİYASET İDDİA İŞİDİR

Toplantı sonrasında Herkes Duysun'a değerlendirmede bulunan CHP Bursa 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı Alpaslan Yıldız, "Bursa'nın 17 ilçesi buradaydı... Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Hepimiz heyecanlıyız... Siyaset biliyorsunuz iddia işidir. Biz Bursa'nın bugüne kadar çözülemeyen sorunlarını çözmek için aday olduk... Büyük bir heyecanla seçim süreci içerisinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz..." dedi.

TORUN: VATANDAŞ CANINDAN BEZMİŞ DURUMDA

Herkes Duysun'a değerlendirmede bulunan bir başka isim de CHP Bursa 2. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Cemalettin Kani Torun oldu. Torun değerlendirmesinde, "Tanıtım çok coşkuluydu. Bursa'ya ilişkin bir önceki seçimin çok çok üzerinde bir sonuçla çıkılacağı konusunda herkes hemfikir. Dolayısıyla Bursa bu sefer çok farklı bir seçim sonucuyla karşılaşacak." dedi.

Son zamanlardaki ekonomik sıkıntılara değinen Torun, "AK Parti'nin ekonomiyi yönetememesinden dolayı ortaya çıkan bir hayat pahalılığı var. Vatandaş canından bezmiş durumda. Ekonomide, hukukta, uluslararası siyasette, her konuda daha rasyonel, öngörülebilir ve herkesin destekleyeceği siyasetler konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.