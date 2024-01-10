CHP'nin Parti Meclisi toplantısı sonrasında, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Bursa'da 8 ilçenin Belediye Başkan adayları netleşti.

Gürsu'da Belediye Başkanlığı için yarışacak isim Haşim Öztürk oldu. Harmancık ilçesinde ise Haşim Ali Arıkan, İznik'te Ali Sarı, Karacabey'de Gönül Avil, Keles'te Orhan Aslan, Orhangazi'de Çetin Çoklar, Osmangazi'de Erkan Aydın ve Yıldırım'da ise Mehmet Önder Mutlu CHP'nin Belediye Başkan adayları olarak belirlendi.

Böylelikle, CHP Bursa'da yerel yönetimde temsil edilecek isimlerle ilgili kararını vermiş oldu.