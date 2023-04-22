CHP Bursa İl Başkanlığı'nın Kültürpark Özgen'de düzenlediği bayramlaşma törenine coşku hakimdi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla Kültürpark Özgen Aile Çay Bahçesi'nde bir araya geldi.

İl-ilçe yöneticileri, milletvekilleri ve milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleşen bayramlaşmada Millet İttifakı il başkanları da hazır bulundu.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan başta olmak üzere tüm milletvekili adayları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı programda "Halkımız artık rahat nefes almak istiyor" dedi.

Konuşmaların ardından milletvekilleri, milletvekili adayları ve belediye başkanları, İl Başkanı Turgut Özkan ile birlikte dev ekranının kurulu olduğu sahneye çıkarak örgütü selamladılar.

Program, DEVA Partisi İl Başkanı Mümtaz Öztürk, Gelecek Partisi İl Başkanı Mehmet Fuat Kadıoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de selamlama konuşmaları yaptı.