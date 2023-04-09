Cumhuriyet Halk Partisi’nde Bursa Milletvekili Aday listesi kesinleşti. Mevcut milletvekillerinden ikisi listeye girerken, biri Saadet Partisi’nden, 2’si Gelecek Partisi’nden olmak üzere toplam 3 kontenjan kullanıldı. İnegöl’den ise 2 isme yer verildi. İşte CHP Bursa’nın milletvekili aday listesi…

Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00’de dolacak.

İşte CHP Bursa milletvekili aday listesi:

BURSA 1. BÖLGE

1. Prof. Dr. Kayıhan Pala

2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi kontenjanı)

4. İsmet Karaca

5. Jülide Akköprü

6. Alpaslan Yıldız (Gelecek Partisi kontenjanı)

7. Zafer Yıldız

8. Tamer Dede

9. Serkan Öztürk

10. Özgür Yıldız

BURSA 2. BÖLGE

1. Hasan Öztürk

2. Cemalettin Kani Torun (Gelecek Partisi)

3. Orhan Sarıbal

4. Erkan Dönmez

5. Şahin Sevinç

6. Funda Türkcoş Pekiner

7. Ender Teke

8. Huriye Canan Çelik Tunar

9. Mehmet Önder Mutlu

10. Seda Bozdağ Güzelkaya

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa’da eski milletvekillerinden Lale Karabıyık, Yüksel Özkan ve Erkan Aydın listede yer almıyor.