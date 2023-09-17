CHP Bursa İl Başkanlığı'nın olağan genel kuruluna üç listeli kongrenin kazananı mavi liste ile yarışan Nihat Yeşiltaş oldu. 599 oyun kullanıldığı genel kurulda Yeşiltaş 323 oy alırken, Gürhan Akdoğan 152 oy aldı. Mevcut il başkanı Turgut Özkan ise 120 oyda kaldığı genel kurulda 4 oy geçersiz sayıldı.BURSA (İGFA) - CHP 38. Bursa İl Olağan Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

644 delegenin oy verme hakkına sahip olduğu kongrede Turgut Özkan, Nihat Yeşiltaş ve Gürhan Akdoğan başkan adayı olarak yarıştı.

Üç listeli kongrenin kazananı Nihat Yeşiltaş’ın mavi listesi oldu. Blok listeyle yapılan ve 599 oyun kullanıldığı seçimde Nihat Yeşiltaş geçerli oylardan 323’ünü alırken, Gürhan Akdoğan 152, Turgut Özkan ise 120 oyda Kaldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın yürüttüğü kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, PM Üyesi milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, ilçe başkanları, Nilüfer, Gemlik ve Mudanya belediye başkanları Turgay Erdem, Mehmet Uğur Sertaslan ve Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, gençlik ve kadın kolları, delegeler ve partililer katıldı. Kongrede ayrıca konuk olarak CHP Genel Başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Öymen ile eski PM üyesi-milletvekili Hurşit Güneş, Berhan Şimşek, Ensar Aytekin, Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Erkan Aydın, İlhan Demiröz, eski bakanlardan Tuhan Tayan da hazır bulundu.