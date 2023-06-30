CHP Bursa İl Örgütü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Kültürpark Özgen' de düzenlediği bayramlaşma törenine CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal ile Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, DEVA Partisi İl başkanlığını temsilen yönetim kurulu üyesi Mümtaz Öztürk ile STK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve her kademeden partililerin katıldı. aCHP Bursa İl Sekreteri Baran Güneş bir sunum gerçekleştirirken, İl Başkanı Turgut Özkan da açılış konuşması yaptı.