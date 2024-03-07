Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özür Özel, Bilecik mitinge, "Bilecikspor iyi günlerini özlüyor, arıyor" dedi.

Bilecik’te düzenlenen miting öncesinde il başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından Teyfikbey Caddesi üzerindeki SKM açılışına katıldı. Ardından alanda toplanan partililere seslenen Özel, elinde Bilecikspor atkısı ile bekleyen CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Kutay Tekin’in bir anda sahneye davet etti. Özel, "Bilecikspor iyi günlerini özlüyor, arıyor ama Melek Başkan Bilecikspor’u iyi bir noktaya getirmek için her mücadeleyi yapacak, biz de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak onunla dayanışma içinde olacağız Bilecikspor’a destek olacağız" diye konuştu.

1969 Bilecik Spor Kulübü Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ediyor.