Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bursa’ya geliyor. Özel'in Bursa programı netleşti.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 25-26-27 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da çok sayıda ziyaret gerçekleştirecek.
CHP Bursa İl Başkanlığı, Genel Başkanı Özgür Özel’in üç gün boyunca Bursa'da bol buluşmalı bir programla ağırlanacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özel'in Bursa programı şöyle:
25.07.2024 PERŞEMBE
- 18.30 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ
26.07.2024 CUMA
- 11.00 CHP BURSA İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ (BASIN AÇIKLAMASI)
- 12.00 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (HEYKEL TARİHİ BİNA)
- 13.15 CUMA NAMAZI (ULUCAMİ)
- 14.30 OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI
- 15.30 OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- 16.00 NİLÜFER İLÇE BAŞKANLIĞI
- 16.30 NİLÜFER BELEDİYESİ
- 18.00 MUDANYA BELEDİYESİ
- 19.30 YILDIRIM İLÇE BAŞKANLIĞI
- 20.00 ÜYE KATILIM TÖRENİ (BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ)
27.07.2024 CUMARTESİ
- 12.00 HARMANCIK BELEDİYESİ
- 14.00 BALKAN RUMELİ TÜRKLERİ KONFEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURULU (MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ HÜDAVENDİGAR SALONU)
- 16.00 GEMLİK BELEDİYESİ
Kaynak: igf