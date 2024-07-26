Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa ziyaretleri kapsamında Osmangazi Belediyesini ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bir dizi ziyareti için Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikinci gün ziyaretleri kapsamında İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Binası, Ulucamii ve Osmangazi İlçe Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Osmangazi Meydanına geldi.

Başkan Özel, Osmangazi Meydanı’nda bulunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri kütüphanesi, Genç Kafe ve Kent Lokantasını gezdi.

Osmangazi Meydanının gezilmesinden ardından Genel Başkan Özel ve Başkan Aydın, Osmangazi Belediye Binasına geçtiler.

Belediye binasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.