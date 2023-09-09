CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, CHP’nin kuruluşunun 100. İzmir’in kurtuluşunun 101. Yılı nedeniyle tören düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçesi ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunum törenine CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ve partililer katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ‘‘Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül 1922’de Belkahve sırtlarından İzmir’i seyrederken ‘Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum. Bir şey olsa çok üzülürdüm İsmet’ demişti. 9 Eylül 1922 günü başlayan yangın da 13 Eylül itibariyle sona erip şehrimiz de düşman işgalinden tamamen kurtulmuş oldu. Tam bir sonra 9 Eylül 1923 günü paşa ve arkadaşları mecliste siyasal bir parti kurma fikriyle hareket edip Halk Fırkasıyla başlayan süreç bugüne değin 100 yıldır aralıksız devam ediyor. Askerlerin artık 100 yaşında paşam artık. Artık gençler Cumhuriyet Halk Partisi’ne liderlik yapıyor. Gözün arkada kalmasın. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. Yaşı kutlu olsun ’’ dedi.