Bugün İnegöl de yaşanan yoğun yağmur yağışını yerinde gözlem yapan ve yağış ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin:”

İnegölde aniden bastıran kuvvetli yağışa istinaden durumu bizzat yerinde inceleyip,ana arterler ve köprü geçiş güzergahlarında vatandaşlarımızın sorun yaşamayacağı şekilde gerekli önlemler alındığını gördüm.

BUSKİ ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde dolan logarlar zamanında vidanjörler ile açılmasıyla ana arterlerde sorun yaşanmaması bizler ve İnegöl Halkı açısından olumlu olmuştur.

Ancak bazı yerlerde azda olsa yağmurdan zarar gören vatandaşlarımız oldu.Yağışta zarar gören esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerlerimi sunuyorum.Zorlu koşullarda fedakarca çalışan İnegöl ve Büyük Şehir Belediyesi,BUSKİ ekiplerine de teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.