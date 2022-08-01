Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, İnegöl’de ortalama bir kiranın 3 bin lirayı bulduğunu ifade etti. Kavlan, "Bu duruma acil müdahale edilmezse İnegöl artık göç alan değil, göç veren bir şehir konumuna gelecek" dedi.

Konut kiralarında en çok artışın yaşandığı ilçeler arasında İnegöl’ün de olduğunu söyleyen Bengül Kavlan, “TÜİK verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelinde yeni kiralık konut kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı. Kiracı olan vatandaşların yüzde 85’i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacak” ifadelerini kullandı.

Konu ile alakalı Kavlan’ın açıklamaları şu şekilde;

VATANDAŞ KİRA ÖDEMEKTE ZORLANACAK

“İnegöl genelinde yeni kiralık konut kirası ortalama 3 bin liraya çıkarken, eski kiralık konutlar 2 bin TL civarında. Bu da şunu gösteriyor İnegöl’de ortalama kira 3 bin liraya dayanmış durumda. Böyle devam ederse yıl sonunda yeni ilanların ortalaması 4 bin lirayı bulacak gibi. Vatandaşların yüzde 85’i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacağını veya ödeyemeyeceğini söylüyor. Kira artışlarından rahatsız olan vatandaşlar bizleri arayarak bir çözüm üretilmesi ile ilgili bize şikayetlerini bildiriyorlar. Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde İnegöl de yaşayan ve şehirde çalışan insanların gelirleri kiraya bile yetmeyecek. Bunun sonucu olarak da yıllardır göç alan şehrimiz göç veren bir şehir konumuna gelecek. Dolayısıyla sanayicimizde bu durumdan en büyük darbeyi alacak. Belki de İnegöl dışında başka şehirlerde ticaret hayatını sürdürmek isteyecek. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Kiralar şimdiden asgari ücretin yarısından fazla hale geldi. Bu artışların devamı halinde iki çalışanlı bir aile, aldıkları iki maaşla bile bir evde oturamaz hale gelecek. Sonuçta birçok vatandaş kirasını ödeyemez duruma gelebilir, İnegöl’de barınamaz hale gelebilir.”

BUNU BİLE YENİLEYEMEDİLER

“Kira artışlarının temel sebebi sağlıklı, nitelikli, kaliteli konut arzı eksikliği. 20 yıldır AKP’nin inşaat ve konut politikası belli. Rant. Ne yaptılar? Düşük gelir gruplarının arazilerin, yaşadıkları toprakları aldılar, imara açıp belli şirketlere verdiler, dev bir rant ürettiler, bu şirketler de üst gelir gruplarına rezidans tipi konut sundu. Sonra rantı paylaştılar, zenginleştiler. Bugün İnegöl’deki konut stoğunun tam haritası bile çıkartılmış değil. İnegöl'de kaç bina riskli statüde kaç bina kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerekiyor. Bunu bile yenileyemediler. TOKİ halka hizmetin, sağlıklı, nitelikli konut arz etmenin aracı değil, iktidara rant üretmenin aparatı haline dönüştürüldü. Halbuki 20 yılda kullanılan kaynakla kaç binayı yenileyip halkımıza sağlıklı, ucuz, nitelikli konut sunmak mümkündü.” Kira öder gibi ev sahibi olacaksınız dediler. Ev alır gibi kira öder hâle geldik.

ARTIŞIN İKİ SEBEBİ VAR

“Konut fiyatlarındaki artışın iki sebebi daha var. AKP’nin negatif reel faiz politikası konutları bir sermaye saklama enstrümanı haline dönüştürdü. Bugün sermaye sahipleri konut toplayarak paralarını enflasyona karşı güvence altına almaya çalışıyor. Yoksullar barınma krizi yaşarken gayrimenkul mülkiyeti de belli kişilerin elinde yoğunlaşıyor. Akıl ve bilim dışı ekonomi politikalarının bedelini millet barınma krizi yaşayarak ödüyor. İkinci sebep ise yabancılara konut satışı karşılığı vatandaşlık. Türkiye vatandaşlığını, pasaportumuzu alınıp satılan mala çevirdiler. Orta doğu coğrafyasında sabah kalkan vatandaşlık alıyor. Vatandaşlık satma ofisleri kuruldu. Ülkemize, yaşadığımız şehirlerimize geliyorlar insanlarımızı evinden ediyorlar, bizim vatandaşımız başını sokacak bir ev bile bulamıyorken onlar ev sahibi olup vatandaşlığımızı da alıyorlar. Açık kapı politikası ile ülkeye giren 8 milyon sığınmacı da tabloya eklenince her yerde fiyatlar artıyor.”