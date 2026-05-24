Parti içindeki sürece ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı mektupta, tabanın beklentilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Açık mektupta şu ifadeler kullanıldı: "102 Yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi, dünyada çok nadir partiye nasip olacak devrimler yapmış, bir devlet kurmuş parti olarak bugün yaşanan olayların hiçbirini hak etmemektedir. ​Bugüne kadar birçok badire yaşamış, 80’lerde kapatılmış, sonra yeniden siyasi hayata dönmüş olan partimiz; geçmişindeki tüm bölünmelerden onarılamaz zararlar görmüş ve bizler bu bölünmüşlüğün acısını yıllarca çekmiş, gerek partililer ve gerek ülke olarak yaşanan kayıpları asla telafi edilemeyecek şekilde ülkenin son 50 yılına şahitlik etmiş bulunmaktayız.

Yarım asırlık bu süreçten sonra gelinen aşamada otokratik iktidarı koltuğundan ederek yeniden bu ülkeyi kuruluş kodlarına döndürmeye en yakın aday parti haline tekrardan gelinmiştir. Bu aşamada partimiz yöneticilerine düşen en büyük görev, ivedilikle parti yönetimini, tüm toplumun desteklediği ve oylarımızı %40’lara kadar çıkartmış olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e devretmektir. Bunun dışındaki her olasılık partimize büyük kayıplar yaşatacaktır ve daha da önemlisi ülke olarak mevcut diktatoryal yapının en az 5 sene daha bu ülkeyi yönetmesine zemin hazırlayacaktır. Böyle bir hatanın ceremesini başta 85 milyon olarak bizler çekeceği gibi gelecek nesillerimiz de belki yaşanabilir bir Türkiye umudundan bahsedemez hale gelecektir. ​Bu vebal altında hiçbir ilçe yönetimimizin, mevcut koşullar altında, sahada çalışma yapabilmesi, parti programımızı topluma anlatabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İktidar yargısının yaptığı bu darbe planlarını boşa çıkartmak ve en kısa zamanda parti yönetimimizi seçilmiş genel başkanımıza bırakacak formüller üzerinden adım atmak partimizin boynunun borcudur.

​Bu konuda İnegöl İlçe Yönetimi olarak tabanın sesini Genel Merkezimize iletiyor ve tabandan gelen seslere sağır davranmamalarını, bir an önce normalleşmeye giden adımları atmalarını talep ediyoruz. Bu talebimizin yerine gelmemesi halinde genel merkezimize karşı eylem birlikteliği içinde parti tabanımızla birlikte hareket edeceğimizi buradan deklare ederiz."