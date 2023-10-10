CHP İl Başkanlığında 15 İlçe Başkanı, Başkan Feyzullah Keskin'in Başkanlığında bir toplantı yaparak mart ayında yapılacak Yerel Seçimler için startı verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Seçim sürecinde izlenecek politikaları hep birlikte belirleyecekleri, demokrasinin bunu gerektirdiğini belirten CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin; “ Bu yerel seçimler bizim için çok önemli, halkın geçim sıkıntısı çektiğini, enflasyonun tavan yaptığını insanların; geleceğin umudu dediği çocuklarını bile okutacak gücünün kalmadığını gözlemliyoruz. Bütün bunları değerlendirerek bir politika takip edeceğiz.

’Demokrasinin gereği istişaredir. İlçe Başkanlarımızın görüşleri ve fikirleri bizim için önemlidir. Zira halkın her kesiminden bilgi almak ancak İlçe Başkanları ile bir araya gelmekten geçer. Bu seçimler bizim için çok önemli bu seçimlerden azami başkanlık kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Bugün bu toplantı ile birlikte seçim startını veriyoruz. Bunun içinde herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz ki seçimler ancak böyle kazanılır. Yılmayacağız bir yerine üç hatta 10 çalışacağız tek tek herkese dokunacağız. Kapı kapı gezeceğiz ve vatandaşın durumunu dinleyeceğiz. Kazanmak için beklenenin fazlasını yapacağız. Bu azmi İl Yönetimi arkadaşlarımda ve İlçe Başkanlarımızda gördüm ve umudum bir kat daha arttı “ dedi.

Çok çalışmak için kararlı olduklarını da vurgulayan Keskin ''Tüm partililerimde bunu görüyor ve umutlarımda bir o kadar büyütüyorum'' diyerek sözlerini noktaladı.