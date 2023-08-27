CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, göreve atanmasının ardından ilk ziyaretini Kayserispor'a gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’e, Basından Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyesi Salih Balcı, Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa, Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir ve Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz de eşlik etti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı tarafından karşılanan CHP İl başkanı Keskin ve beraberindekiler tesisleri gezdi. Başkan Ali Çamlı tarafından tesisler gezen CHP heyeti takımın son durumu hakkında da bilgilendirildi.

Ziyaret hakkında kışı bir değerlendirme yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Kayserispor Kulübü bütün siyasi partilere eşit mesafededir. Parti İl başkanlarının bizleri ziyaret etmesi son derece anlamlı ve önemlidir. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de Başkan Ali Çamlı’nın misafirperverliğinden memnun olduğuna dikkat çekerek, “Göreve atanmamın ardından ilk ziyaretimi kentimizin en önemli markası Kayserispor’a yaptık. Kayserispor bu kentin sahip çıkması gereken bir değer. Biz CHP olarak bunun farkındayız ve Kayserispor için ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada ciddi bir yönetim var ve başında da Ali Çamlı gibi önemli bir isim var. Tesisleri gezdik, takım hakkındaki son durumlar hakkında da bilgiler aldık ve gördük ki Kayserispor emin ellere emanet” şeklinde konuştu.

Yapılan bu konuşmaların ardından Başkan Ali Çamlı tarafından CHP İl başkanı Feyzullah Keskin’e Kayserispor’un son sezon forması hediye edildi.