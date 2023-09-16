Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Birlik’in 15 Eylül 2023 tarihinde açıkladığı ayçiçeği avans fiyatını Keşan’da 285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi’ne siyah çelenk bırakarak protesto etti.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yaptığı açıklamada % 44 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatı kilo başına 15 TL açıklayan Trakya Birlik yönetim kurulu üyelerini sert bir dille eleştirerek, “Klimalı makam odalarında oturanlar, sıcaktan kavrulan ayçiçeği üreticisinin kaderini belirledi.” diye konuştu.

Trakya Birlik’in yönetim kurulu üyelerinin aldıkları huzur haklarının artış oranını merak ettiğini dile getiren İlçe Başkanı Çakır, “Mazotta bir 5 bir artış var, elektrikte 1 artış var ama ayçiçeği avans fiyatını neye göre artışını yaptılar çok merak ediyorum.” dedi.

285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi’ne siyah çelenk bırakma eylemine İlçe Başkanı Çakır, Keşan İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, CHP’nin Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, partili üreticiler ve basın mensupları katıldı.

AÇIKLANAN FİYAT AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİNİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Haftalardır ayçiçeği üreticilerinin beklediği ve geçen cuma Trakya Birlik’in açıkladığı avans fiyatının çiftçi için hayal kırıklığına neden olduğunu kaydederek açıklamasına başlayan İlçe Başkanı Çakır, “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı olarak 285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi önündeyiz. Bildiğiniz üzere günlerdir haftalardır üreticilerimiz ayçiçeği fiyatlarının açıklamasını bekliyordu. Dün Trakya Birlik’ten bir açıklama yapıldı ve % 44 yağ oranlı ayçiçeğinin fiyatı 15 TL olarak açıklandı. Ton başına da 15 bin TL olarak ilan edildi. Ama tabii bu fiyat beklentinin çok çok altında kaldı. Hem bizleri hem de ayçiçeği üreticisi çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bildiğin üzere çok zor bir dönem geçirdiler. Ciddi bir kuraklık vardı. Belki de cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklığını yaşadılar. Rekolte çok düşük verim çok düşük. Yakın bir zaman önce birkaç ayçiçeği tarlasını ziyaret edip orada bir tespit yapmıştık. Ayçiçeği kafalarının çok küçük verimi çok düşük olduğunu gözlemledik. Bu şartlarda zaten % 44 yağ oranı ayçiçeğini bulmak mümkün değil ortalama % 35-36 oranlarında bir yağ oranlarını yakalayacağız.” dedi.

TRAKYA BİRLİK AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİSİNİN YANINDA OLMADI

Geçen yıl ile maliyet kalemlerindeki artışa dikkat çeken İlçe Başkanı Çakır, açıklamasına şöyle devam etti: “Geçen yıl aynı Trakya Birlik % 40 yağ oranı ayçiçeğinin fiyatını 12 TL açıklarken bu yıl %40 y yağ oranı ayçiçeğinin fiyatını 14 TL olarak açıkladı. Aradaki artışa baktığımızda % 17’lik bir artış var. Geçen sene ile bu seneyi mukayese etmek istiyorum. Geçen sene mazot fiyatları Eylül 2022’de 19 TL iken bugün itibarıyla Eylül 2023’te 41 TL yani mazotta bir 5 bir artış var, elektrikte 1 artış var ama neye göre bu artışı yaptılar çok merak ediyorum. Tüm çiftçileri üreticileri hayal kırıklığına uğratan bir açıklama oldu. Trakya Birlik bu zor şartlarda ayçiçeği üreticisinin yanında olmasını çok beklerdik. Ne yazık ki olmadılar.

TRAKYA BİRLİK’İN SATTIĞI TOHUMUN GEÇEN YIL İLE BU YIL ARASINDAKİ FİYAT FARKI NEDİR?

Trakya Birlik yönetim kurulu üyelerine sorular yönelten İlçe Başkanı Anıl Çakır, “Ben buradan şimdi kendilerine sormak istiyorum. Trakya Birlik’in sattığı ürünler var biliyorsunuz. mesela Üre gübresinin fiyatı geçen seneyle bu sene arasında karşılaştırdığımızda ne kadar artış gösterdi? Süt yeminin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Besi yeminin kuzu yeminin fiyatı ne kadar artış gösterdi? Trakya Birlik’in sattığı tohumun geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat farkı ne kadar? O sattıkları ürünlerin fiyatını belirlerken de aynı yöntemi uyguluyorlar? Yani ayçiçeğine verdikleri fiyatın yöntemini mi uyguladılar ben buradan merak ediyorum?”

HUZUR HAKKI İÇİN NE KADAR ARTIŞ YAPTINIZ?

Trakya Birlik’in yönetim kurulu üyelerinin aldıkları huzur haklarının artış oranını merak ettiğini kaydeden İlçe Başkanı Çakır, “Geçen sene aldıkları huzur hakkıyla bu sene aldıkları huzur hakkı arasındaki artış ayçiçeğini belirlerken kullandıkları kıstasa göre mi bu artışı yaptılar? Ben bunu merak ediyorum. Yurtdışına çıkış harcırahı alıyorlar. Her gün için yurtdışında kaldıkları gün için aldıkları yurtdışı harcırahı var 225 Euro civarında olduğu söyleniyor. Peki bunları alan adamlar hiç düşünmediler mi ayçiçeği üreticisinin durumunu ben bunu merak ediyorum. Sormak istiyorum onlara bunu belirlerken neyi dikkate aldılar? Yoksa klimalı odalarda oturanlar klimalı makam odalarında oturanlar, sıcaktan kavrulan ayçiçeği üreticisinin kaderini buna göre mi belirlediler? Ben buradan kendilerine sormak istiyorum ve Trakya Birlik’i bu zor zamanda verdikleri bu yanlış karardan dönmeye davet ediyorum. Ayçiçeği üreticisinin yanında olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKAN TÜRK ÇİFTÇİSİ ADINA SİYAH ÇELENGİ BIRAKIYORUZ

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, daha sonra Trakya Birlik, 285 sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi’ne siyah çelenk bırakarak şunları söyledi: “Bu siyah çelengi de gerçekten hayal kırıklığına uğrayan, beklentileri boşa çıkan, Türk çiftçisi adına buraya bırakıyorum. Onların sesi olmak, bir nebze olsun onların sesini duyurabilmek, bu zor şartlarda mücadele eden bütün Türk çiftçileri adına bu siyah çelengi onların adına bırakıyorum.”